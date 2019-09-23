Мигрантов обвинили в совершении каждого шестого преступления в Москве

В 2018 году в Москве зафиксировали 140 тысяч различных преступлений — ограблений, вымогательств и изнасилований. И каждое шестое из них совершили мигранты из стран СНГ, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные статистики правоохранительных органов.

Расследование таких дел затрудняется целым рядом факторов: большинство нарушающих закон мигрантов не имеют места регистрации, прописки и официального места работы. Более того, они покупают паспорта с вымышленными данными, и, скрывшись из страны, могут вернуться уже с другим именем.

Как рассказал журналистам следователь второго управления по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Московской области Юрий Гришин, преступники действуют по давно выстроенной схеме: совершают преступление в России, а затем меняют документы. Часть мигрантов с этой целью выезжает в страны СНГ, другим даже не приходятся этого делать — новые паспорта привозят друзья или родственники. В этих документах мигранты меняют все: имена, даты и места рождения и сведения о браках и детях.

Следователь привел пример — дело таджикской этнической ОПГ, которая в период с 2010 по 2017 год нападала на своих земляков в Москве и Подмосковье, обложила данью торговцев, в 2014 году устроила стрельбу из пистолета ТТ и автомата Калашникова, пытаясь отжать рынок «Эмерал». Впоследствии членов группировки обвинили в четырех убийствах и семи покушениях на них.

По подозрению в совершении преступлений полиция разыскивала главаря ОПГ Фархода Зиедулоева и бандита Абдулвахоба Джангибекова и нашла их с документами на Анварджона Саидова и Мирзо Мирзоева. Доказать, что они не те, за кого себя выдают, удалось после запроса в Таджикистан, сверки их данных с базой «ФМС-Мигрант» и допроса свидетелей. Бандитов задержали, а их поддельные документы признали подлинными — то есть, официально изготовленными в государственных органах Таджикистана. Сами задержанные на вопрос, откуда у них оригинальные документы на чужие имена, так и не ответили.

Ранее сообщалось, что 72 процента россиян заявили о необходимости ограничивать приток трудовых мигрантов в стране. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в августе опроса «Левада-центра».

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