Российская школьница ушла из дома в тапочках из-за экзамена

В Казани 14-летняя школьница ушла из дома в тапочках и пропала после ссоры с матерью по поводу сдачи пробного основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает «Татар-информ».

По словам Анны Игнариной, матери девочки, в тот день, когда школьница пропала, они «немного поспорили по поводу учебы». Женщина пояснила, что ее дочь отказывалась идти в школу из-за волнения по поводу пробного ОГЭ. В итоге она ушла из дома в одних хлопковых брюках, футболке и тапочках. Мать выбежала за ней следом, но догнать не успела.

Уточняется, что с момента исчезновения девочки прошла почти неделя. «Я сразу обратилась в полицию и поисковые организации. Пока поиск результатов не дал», — рассказала мать пропавшей школьницы. В пресс-службе управления МВД по Казани агентству подтвердили факт пропажи ребенка и уточнили, что проводятся разыскные мероприятия.

Ранее стало известно, что среди российских школьников 73 процента испытывают стресс в период экзаменов, 22 процента принимают препараты для борьбы с нервным напряжением. У выпускников в среднем уходит 10 часов в неделю на подготовку к экзаменам. 32 процента школьников занимаются до 5 часов, еще 32 процента — от 5 до 10 часов и 19 процентов — от 10 до 20 часов в неделю.

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