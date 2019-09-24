Заявление главы Шереметьевского профсоюза бортпроводников назвали абсурдом

«Вам известно, что в "Аэрофлоте" конкурс при трудоустройстве бортпроводников? А зарплата 90-130 тысяч, что выше не только, чем у других авиакомпаний, но и по московским меркам. Многие о работе в "Аэрофлоте" могут только мечтать, и только лучшие летают. Привлекательная зарплата дополняется обширным соцпакетом — это и медобслуживание, и полеты по миру с огромной скидкой, и отпуск в 70 дней. Заявление Борисовой об ипотеках, только подтверждает, что сотрудники чувствуют себя защищенными со стороны компании. На этом фоне утверждение о том, что бортпроводники якобы боятся высказывать критику, выглядит абсурдно!» Такое мнение озвучил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, пишет «Газета.ру».

Руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников и сотрудник «Аэрофлота» Илона Борисова не имела права говорить от лица всей отрасли, поскольку представляет микроскопический профсоюз, мнение которого просто не может быть релевантным.

Шереметьевский профсоюз бортпроводников состоит всего из 13 человек, это самый малочисленный профсоюз Аэрофлота. В авиакомпании сегодня работает более 8 500 бортпроводников.

«Печальная история на мой взгляд — с точки зрения мотивов и аргументов. Начнем с того, что делать свои заявления от имени всех бортпроводников — а по факту профсоюз-то микроскопический, ну, полтора десятка человек от силы в нем. Сколько у "Аэрофлота" бортпроводников — тысячи! А она делает довольно абсурдные заявления от имени всего коллектива», — сказал эксперт.

«Потом по поводу забастовки якобы бортпроводников, 150 человек что ли. Что они якобы умышленно берут справки, чтобы не выходить на работу. Ерунда какая-то, мне кажется — объективно, я по своей семье и друзьям вижу, что сейчас сезон вирусных инфекций. У меня уже все переболели вирусами. И 150 из тысяч сотрудников — это обыкновенная сезонная статистика, так что это мне кажется притянутым за уши», — считает Гусаров.

«Возможно, кто-то решил поспекулировать на реально заболевших. Если бы это была настоящая забастовка, то она, наверное, была бы гораздо более масштабной. Авиакомпания просто даже не заметит этого. Почему сейчас идет обострение — я не знаю. Иногда к сотрудникам приходит осознание, что их карьера профессиональная заканчивается — они пытаются найти себя на другом поприще. Устраивают подобные демарши люди, которые либо заканчивают работать, либо уже не работают», — считает эксперт.

Ранее «Аэрофлот» разъяснил, что информация, распространенная в социальных сетях, абсолютно не соответствует действительности, а количество открытых больничных листов в авиакомпании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов в компании не наблюдается, а в последние дни количество закрытых больничных листов превышает число открытых.

Накануне руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников и сотрудник «Аэрофлота» Илона Борисова заявила о намерении объявить голодовку из-за условий труда.