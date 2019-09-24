Российские операторы начнут распознавать абонентов по лицу и голосу

Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Ростелеком», который работает над технической частью процесса.

Система позволит ускорить внедрение в России виртуальных SIM-карт (eSIM). Когда операторы начнут использовать новый способ идентификации, пользователи смогут получать eSIM без посещения офиса оператора. Стать абонентом можно будет, сделав фото на камеру телефона или компьютера и сказав несколько слов в микрофон.

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Минкомсвязи направило письмо российским операторам связи, в котором указало на необходимость корректировки нормативной базы для использования eSIM. Изменения обсудят на встрече с представителями рынка, которая должна пройти в начале октября. Один из вопросов, требующих решения, –– порядок аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме.

eSIM — встроенная в устройство карта, которая позволяет менять тариф и сотовую компанию без замены физической SIM-карты.

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