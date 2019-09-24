В России отреагировали на слова о кадровой ошибке Зеленского

Член Совета Федерации Ольга Тимофеева прокомментировала заявление бывшего депутата Верховной рады Анны Герман о том, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, назначив министром иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом сообщает RT во вторник, 24 сентября.

Сенатор допустила, что наработанный Пристайко «багаж» может давать все основания для подобных заявлений. «Один человек подчас может принести как и много пользы, так и много вреда», — сказала Тимофеева.

Ранее в одном из интервью Анна Герман высказала мнение, что Россия не захочет вести диалог с Вадимом Пристайко, так как он слишком близко взаимодействует с НАТО. Она назвала это назначение ошибкой Зеленского в отношениях с Москвой.

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