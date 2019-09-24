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В Калининграде стартовал WorldSkills

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В Калининграде начался четвертый открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills работников предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом пишет ТАСС.

Мероприятия пройдут на площадках Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» 24-27 сентября. «Для нас это еще один шаг — мостик между тем, что дети умели делать в школе, чему их научат в техникуме и что их ожидает на производстве», — сказал президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

В соревнованиях примут участие команды 17 заводов и проектных бюро из состава ОСК, девяти учебных заведений из Архангельска, Астрахани, Выборга, Калининграда, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Севастополя, Северодвинска, Ленинградской и Мурманской областей.

Победители будут объявлены 27 сентября. Затем их рекомендуют к участию в Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech в составе сборной ОСК. Проведение мероприятия соответствует целям нацпроекта по повышению производительности труда.

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