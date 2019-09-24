Полицейские начнут выдавать россиянам предостережения

Российские полицейские смогут выносить гражданам предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения ими преступлений или административных правонарушений. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает «Интерфакс».

Соответствующим правом сотрудников наделила Госдума, приняв в окончательном чтении поправки в закон «О полиции». Поправки внесла группа депутатов, во главе которой находился председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Сам Пискарев при этом отметил, что принятие закона в будущем сможет способствовать профилактике правонарушений и преступлений в России.

До этого правом выносить предостережения обладали только сотрудники ФСБ и прокуратуры.

В июле в Госдуму внесли законопроект о наказании за несообщение о преступлениях массово опасной направленности. Проект предлагает дополнить главу 31 Уголовного кодекса статьей 316.1 («Несообщение о преступлениях против жизни при отягчающих обстоятельствах»). Наказание по ней предполагает штраф до 100 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев, либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы.

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