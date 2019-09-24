Счетная палата договорилась сотрудничать с США

Российская Счетная палата и американское Государственное контрольное управление подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на заявление главы российского ведомства Алексея Кудрина.

Материалы по теме Вверх дном Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

Целью документа является сотрудничество России и США в области аудита. Он позволяет сторонам обмениваться опытом, лучшими практиками и информацией. Кудрин сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают двусторонние параллельные аудиторские проверки, которые позволили бы «изучить практику тех или иных форм государственной поддержки в своих странах».

Глава Счетной палаты добавил, что сотрудничество российского и американского ведомств носит позитивный характер, несмотря на ухудшение отношений России и США в последние годы. В ноябре 2019 года делегация из США должна посетить Москву.

Меморандум от 2019 года является обновленной версией соглашения, которое стороны заключили еще в 2007 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!