Американец рассказал о странных привычках путешествующих россиян

Живущий в России американец Бенджамин Дэвис рассказал о странных привычках россиян в путешествиях. Об этом сообщает Russia Beyond.

Больше всего Дэвиса удивила привычка «присесть на дорожку». Также он отметил необычное для американца поведение русских путешественников в самолетах: аплодисменты после приземления и привычку вскакивать до остановки авиалайнера, а также любовь к пересаживанию на свободные места в самолете.

Еще одна необычная привычка россиян — любовь к покупке сувениров и еды. «Они покупают подарки не только для близких друзей и родственников, мой коллега привез подарки для всего офиса», — приводит слова Дэвиса издание.

В апреле 2019 года россиян назвали самыми невоспитанными в мире туристами наряду с американцами и китайцами.

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