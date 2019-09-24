Стало известно о серии самоубийств моряков с американского авианосца

Трое членов экипажа авианосца ВМС США USS George H.W. Bush покончили с собой за последнюю неделю. Об этом сообщил капитан корабля Шон Бэйли на странице судна в Facebook.

«C тяжелым сердцем я подтверждаю потерю троих моряков за последнюю неделю в результате отдельных и не связанных друг с другом случаев суицида. Мое сердце разбито», — сказано в публикации.

Там же говорится, что за два года среди членов команды было пять таких случаев. Командир призвал своих подчиненных предотвращать новые самоубийства. Он отметил, что на корабле действуют консультанты, психологи и священники, и напомнил о вреде распространения слухов и сплетен.

Как сообщает New York Post, военный корабль расквартирован для ремонта в доке в штате Вирджиния. Ни один из упомянутых суицидов не произошел на самом судне.

В апреле этого года сообщалось о беспокойстве американских властей по поводу самоубийств среди ветеранов: около 20 бывших военных США кончают с собой каждый день. Вероятность погибнуть от суицида у ветерана более чем в два раза выше, чем у среднего американца.

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