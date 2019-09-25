Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота» с «BB-» до «BB» и сохранило прогноз «стабильный». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В агентстве при этом отметили, что «деятельность компании поддерживается сильными рыночными позициями на внутренних и международных рейсах, мультибрендовой стратегией и диверсифицированной маршрутной сетью, а также продемонстрированной способностью сохранить уровень долговой нагрузки на приемлемом уровне несмотря на значительное давление со стороны операционных затрат в последние несколько лет».

«Данное решение (рейтингового агентства — прим. «Ленты.ру») подтверждает высокое кредитное качество компании и сбалансированную бизнес-модель группы, которая работает во всех сегментах рынка от премиального до бюджетного», — прокомментировал решение агентства заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин.

В Fitch также отметилb, что, хотя «Аэрофлот» по-прежнему подвержен значительному влиянию курсового фактора, так как долговые обязательства по лизингу номинированы в иностранных валютах, но по сравнению с «европейскими сетевыми перевозчиками имеет более низкий уровень удельных операционных затрат CASK, который в свою очередь даже сравним с показателями бюджетных авиакомпаний». Однако «данное преимущество компенсируется значительным давлением на тарифы и доходные ставки в связи с высокой конкуренцией в авиационной отрасли и ценовой чувствительностью пассажиров».