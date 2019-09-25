Чистоту воздуха в Санкт-Петербурге начнут мониторить на специальных станциях

В Санкт-Петербурге до 2022 года установят не менее трех станций мониторинга загрязнения воздуха. Об этом сообщил председатель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев, передает ТАСС.

По его словам, до 2030 года в комитете планируют увеличить плотность сети мониторинга чистоты воздуха. Две новых станции появятся в Приморском районе города, одна — в Выборгском. Средняя стоимость каждой из них составляет от 13 до 25 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Сейчас в восьми районах Петербурга работает уже 25 таких станций.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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