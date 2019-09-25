Сумки со взрывчаткой нашли у газопровода под Москвой

В Подмосковье у магистрального газопровода обнаружены несколько пакетов, предположительно, со взрывчаткой. Об этом в среду, 25 сентября, информированный источник сообщил «Интерфаксу».

По его словам, находка была сделана рядом с деревней Малые Вяземы (Одинцовский район).

Отмечается, что издание не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщает Telegram-канал Baza, взрывчатка находилась в сумках. Несколько пакетов, в которых, как сообщают очевидцы, лежали тротиловые или аммонитовые шашки, были обнаружены патрулем во время обхода территории. На одной из шашек размещена надпись «Аммонит. 1986 год».

В настоящее время территория оцеплена, туда вызвали саперов.

3 августа сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в дагестанском селе Гимры девять самодельных взрывных устройств. Бомбы состояли из ржавых труб, начиненных взрывчаткой и резаной арматурой. Позднее они были уничтожены саперами.

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