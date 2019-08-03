В Дагестане обнаружено девять самодельных бомб с центнером взрывчатки

Силовики обнаружили в дагестанском селе Гимры девять самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

Общий вес зарядов составлял около 90 килограммов. Бомбы состояли из ржавых труб, начиненных взрывчаткой и резаной арматурой.

Бомбы были найдены на заброшенном складе. Позднее они были уничтожены саперами.

В ноябре 2018 года уроженка Дагестана устроила самоподрыв на окраине столицы Чечни при попытке проверить у нее документы. Тогда, кроме самой смертницы, никто не пострадал.

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