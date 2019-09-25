Моряки Северного флота сыграли в хоккей на Земле Александры

Арктическая группировка Северного флота сыграла в хоккей на острове Земля Александры. Об этом сообщило издание Хибины.com.

Матч проходил на льду озера мыса Мэри-Хармсуорт. В западной части озера подготовили хоккейную площадку с разметкой и воротами. В матче приняли участие по три хоккеиста от команды «Альбатрос» и «Шквал». Часть военнослужащих выставили в дозор, предупреждающий о появлении белых медведей. Игра закончилась со счетом 5:5.

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В районе архипелага Земля Франца-Иосифа группировка флота проводила военно-практические исследования, а также учения по противовоздушной и противолодочной обороне. Они проводили стрельбы по воздушным, морским и береговым целям артиллерией и зенитным ракетным оружием, а также отработали метание бомб по условной подводной лодке противника.

Ранее в сентябре сообщалось, что зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, оснащенный новыми комплексами С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство на Новой Земле в Арктике. Зенитный полк ПВО охраняет воздушное пространство Арктики с 2015 года.

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