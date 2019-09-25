Пожизненно осужденный признался в убийстве пяти россиян

Уроженец Республики Коми, отбывающий пожизненный срок, признался в убийстве пяти человек в 1998 году. Об этом РИА Новости сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Заключенный рассказал, что в конце 90-х годов вместе с двумя соучастниками скрывался в Сергиево-Посадском районе Московской области от правоохранительных органов за совершенные преступления на территории Коми. Они решили, что местные жители узнали об их криминальной деятельности и могут их сдать. Осужденный сообщил об убийстве пятерых человек — двух мужчин из их числа он с сообщниками вывез в лес и там закопал.

Следователи проверяют эти показания, а также причастность заключенного еще к ряду преступлений, совершенных в Краснодарском крае и Ростовской области. Решается вопрос о переводе осужденного в подмосковный изолятор для следственных действий.

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