Перечислены самые опасные и безопасные для детей российские регионы

В России выявлены регионы, в которых за минувшее лето пострадало наибольшее и наименьшее число детей. Об этом свидетельствуют результаты акции «Безопасность детства», сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

Так, самая опасная ситуация наблюдается в Республике Алтай, а также в Московской, Орловской, Новосибирской и Курганской областях. Самыми же безопасными для несовершеннолетних регионами оказались Белгородская область, Кабардино-Балкарская республика, Пензенская область, Северная Осетия — Алания и Ханты-Мансийский автономный округ.

По словам Кузнецовой, чаще всего гибнут дети, не вовлеченные в какие-либо виды деятельности. «Мы обратимся в правительство с предложением разработать документ о взаимодействии в сфере организации досуга в каникулярное время, что поможет увеличить охват детей различными формами занятости — культурными, спортивными и иными мероприятиями», — заключила она.

Омбудсмен добавила, что, кроме того, регионам предложат внедрить единый реестр детских спортивных и игровых площадок, в котором будут указаны их координаты, описание, а также информация об их балансодержателях, ответственных за состояние и ремонт и данные контролирующих и надзорных органов.

Инициаторами всероссийской акции «Безопасность детства» являются уполномоченные по правам ребенка, Совет отцов, Молодежка ОНФ, МЧС и МВД России, а также представители региональных органов власти и неравнодушных граждан.

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