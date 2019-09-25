Российский полицейский отправил за решетку невиновную пенсионерку и поплатился

В Карелии суд вынес приговор участковому Вячеславу Юрьеву, который безосновательно задержал 59-летнюю местную жительницу. Об этом в среду, 25 сентября, сообщают «Вести Карелии».

Так, капитан полиции приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей, также ему придется выплатить потерпевшей 50 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Пенсионерка сообщила суду, что готова простить 35-летнего сотрудника, если тот перед ней извинится, однако Юрьев вину не признал.

По информации издания, 11 октября 2017 года пенсионерка спала в квартире матери, куда пришел участковый. Юрьев разбудил женщину, сообщив, что у ее знакомого украли шуруповерт, и она может быть причастна к хищению. Затем полицейский потребовал, чтобы подозреваемая проехала с ним в отдел, но она отказалась. Тогда Юрьев силой заставил ее выйти из квартиры и сесть в служебный автомобиль.

В отделе в отношении женщины был составлен административный протокол, из которого следовало, что ее задержали на улице в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на целую ночь пенсионерку поместили в камеру для административно задержанных.

Утром выяснилось, что на самом деле шуруповерт не был похищен — хозяин инструмента забыл, куда его спрятал, и ошибочно заявил о преступлении в полицию.

25 февраля сообщалось, что в Кургане сотрудник полиции отправил в кому пенсионера, пожаловавшегося на громкую музыку. Он ударил 69-летнего мужчину, из-за чего тот упал с лестничного пролета головой на ступеньки.

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