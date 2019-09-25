В российской православной гимназии массово отравились дети

В Иркутске Следственный комитет России (СКР) начал проверку пищевого отравления учениц православной женской гимназии. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Как пишет «Интерфакс», об отравлении учениц стало известно 24 сентября — отравление диагностировали 24 девочкам в возрасте от 7 до 16 лет. 11 детей госпитализировали, остальные на амбулаторном лечении. Одного ребенка выписали из больницы 25 сентября.

По предварительным данным, дети отравились кондитерскими изделиями в столовой гимназии. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по данному факту. Гимназия продолжает работать, но столовую закрыли на карантин. СКР проводит проверку в рамках статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее сообщалось, что в поселке Зеленогорский Тверской области четыре человека насмерть отравились неизвестной жидкостью во время застолья. СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России («Сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru