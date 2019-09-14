Четверо россиян насмерть отравились газом от гнилого картофеля

Четыре человека погибли в результате отравления газом в частном жилом доме Кусинского района Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Кусинского района Юрий Лысяков рассказал, что в погребе дома испортился картофель, из-за чего в помещении скопились ядовитые пары. Это и стало причиной гибели жильцов.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, в подвале были обнаружены тела трех человек, еще один пострадавший подавал признаки жизни. Его доставили в районную больницу, однако он скончался в лечебном учреждении. Среди погибших есть ребенок.

2 сентября стало известно, что трое детей из Калмыкии отравились ядохимикатами. Причиной отравления могли стать пары вещества, которым их родители обрабатывали подвал дома от насекомых. Один ребенок скончался, двоих пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Возраст детей — от года до трех лет.

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