В России трое детей отравились ядохимикатами

Трое детей отравились ядохимикатами в Калмыкии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Один ребенок скончался, двоих пострадавших доставили в больницу в Элисту. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Возраст детей — от года до трех лет.

Отмечается, что дети могли отравиться парами ядохимиката, которым их родители обрабатывали подвал дома от насекомых.

Следователи Калмыкии начали процессуальную проверку по факту происшествия, сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

В июле сообщалось, что в оздоровительном лагере под Владивостоком отравились 28 детей. Инцидент произошел в детском лагере «Юнга». В результате произошедшего лагерь закрыли. 19 детей были госпитализированы, еще девять с подозрением на заболевание остались в лагере.

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