Завуча российской школы осудили условно за смерть голодной ученицы

Суд в Краснокамске (Пермский край) приговорил к двум годам условно бывшую завуча школы №3, в которой училась умершая от истощения семиклассница. Об этом сообщает 59.ru.

Елена Погоржальская признана виновной в халатности, повлекшей смерть (часть 2 статьи 293 УК). Следствие и суд пришли к выводу, что она вовремя не сообщила в социальные службы, что исхудавшая девочка находилась в опасном положении. «Завуч обладала информацией об ухудшении здоровья девочки и снижении ее веса. Девочка с формирующимся расстройством личности не могла понять свое состояние. А завуч относилась к своей службе небрежно», — сказала судья.

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Женщина будет обжаловать решение суда. В разговоре с изданием она указала, что педагоги сейчас — очень уязвимые люди, с которыми «можно делать все что угодно». Она пожаловалась, что приходится не верить родителям, в работе играть роль следователя, врача и психиатра.

14-летняя школьница умерла от дистрофии 16 июля 2018 года. По данным следствия, в течение четырех месяцев мать специально морила ее голодом и давала есть только два раза в неделю. У женщины не было работы, отец сидел в тюрьме, но в школе этого не знали. На занятиях учителя заметили, что подросток похудела, но девочка и родительница объяснили это переживаниями из-за оценок.

Когда ученица умерла, мать начала говорить, что у нее была анорексия, которая началась после претензий одноклассников к ее весу. В разговоре с РИА Новости завуч Погоржальская также обвинила в случившемся расстройство пищевого поведения у семиклассницы. По словам педагога, в материалах дела есть результаты посмертной комплексной экспертизы, согласно которой у школьницы обнаружено «психическое расстройство, проявлявшееся в стойком отказе от еды». С 2017-2018 учебного года она отказалась от питания в школе, не просила еду и не принимала угощения.

Мать находится в СИЗО по обвинению в убийстве (статья 105 УК). Расследование дела продолжается.

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