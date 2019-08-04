Россияне встали на защиту завуча школы после голодной смерти ученицы

Жители Пермского края встали на защиту бывшего завуча школы №3 в Краснокамске, которую обвинили в халатности из-за смерти ученицы от голода. Сообщения с поддержкой женщины люди оставляют в группе «Краснокамск Накипело» во «ВКонтакте».

Одна из бывших школьниц назвала завуча прекрасным и понимающим педагогом. По ее словам, женщина всегда входила в положение учеников, умела разрешать конфликтные ситуации, за что ее уважали даже трудные подростки. «Почему же она оказалась крайней в этой истории? Почему не социальный педагог, в прямые обязанности которого входил контроль "группы риска"? Почему не классный руководитель, который видит детей каждый день и прекрасно понимает, какие изменения происходят с ребенком?» — задалась вопросом автор поста.

Ее поддержали и другие интернет-пользователи. «Судят, видимо, чисто для галочки, потому что надо», — написала одна из них. «Мать под суд надо. А не учителя. Только мама несет ответственность за своего ребенка», — отметила вторая.

Также они сообщили, что собираются написать петицию в поддержку обвиняемой.

По данным URA.RU, 14-летняя жительница Краснокамска умерла 16 июля 2018 года. Мать девочки увидела, что ее дочь находится без сознания и вызвала скорую помощь. Вскоре ребенок скончался. В ходе проверки выяснилось, что в школе не знали о тяжелом положении в семье — отец девочки сидит в тюрьме, а мать — безработная. На плановом медосмотре в 2018 году у школьницы выявили недостаток веса, но врачи районной больницы оставили это без внимания и не обратились в органы опеки.

В конце июля 2019-го стало известно, что бывшего завуча школы, где училась девочка, обвинили в халатности. «Обвиняемая, на которую была возложена обязанность по обеспечению безопасности учащихся, не приняла необходимых мер с целью информирования соответствующих служб и правоохранительных органов о социально-опасном положении ученицы», — приводит издание сообщение регионального управления Следственного комитета России. Там отметили, что сотрудница школы могла обратиться в социальные службы, которые проверили бы семью погибшей, но не сделала этого.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



