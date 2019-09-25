На Украине похвастались своей ролью в начавшемся импичменте Трампа

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин похвастался ролью страны в начавшемся процессе импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Twitter.

Украинский дипломат отметил, что как бы дальше не развивались события в этой ситуации, Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. «Теперь все понимают, на что мы способны», — написал он, сопроводив свое сообщение эмодзи в темных очках. При этом Климкин отметил, что перспектива отстранения Трампа с поста президента является «не очень веселой».

25 сентября палата представителей США начала процедуру импичмента президента — причиной послужил телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Скандал разгорелся после того, как 19 сентября СМИ сообщили, что президент США в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. На следующий день стало известно, что разведка США могла обеспокоиться из-за разговора Трампа с Зеленским.

Доподлинно неизвестно, действительно ли было дано некое «обещание» Зеленскому и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.

Трампа призвали раскрыть детали разговора с Зеленским. Тот заявил, что он носил поздравительный характер. Глава МИД Украины Вадим Пристайко также отрицал, что в ходе разговора со стороны Трампа было какое-то давление.

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