Смертоносный грибок убил собаку и перекинулся на ее хозяина

Житель американского города Парк-Рапидс, штат Миннесота, перенес тяжелую болезнь, вызванную тем же грибком, который год назад погубил его собаку. Об этом сообщает Fox News.

В марте у 49-летнего Скотта Донахью (Scott Donahue) начался сильный кашель, позднее перешедший в рвоту. Врачи подозревали воспаление легких и прописали антибиотики. Несмотря на это, состояние мужчины продолжало ухудшаться. На пятый день болезни один из его сыновей вызвал скорую помощь.

В больнице у мужчины диагностировали бластомикоз — грибковое заболевание, возбудитель которого распространен в Северной Америке. Оно сопровождается повышенной температурой, кашлем, мышечными болями, потерей веса, болью в груди и усталостью.

В 2018 году от бластомикоза погибла собака Донахью. Ее болезнь также начиналась с кашля и рвоты. За ними последовали судороги и смерть.

Мужчина три месяца боролся с грибком на больничной койке. Ему делали трахеотомию, кормили через гастростомическую трубку и трижды подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. «Когда меня подключали к аппарату во второй раз, то сказали детям, что лучше собрать семью, потому что я, скорее всего, не выживу», — вспоминает Донахью.

После выписки ему придется в течение года принимать противогрибковое средство. «Спина все еще болит, — рассказывает он. — За болезнь потерял 20 килограммов. Раньше весил 80 килограммов, мышцы рук были приличного размера. А теперь передвигаюсь с ходунками и палочкой, тощий как щепка, мышечный тонус совсем упал. Отметил 50-летие в больнице».

В 2017 году сообщалось, что житель Чикаго обратился в больницу с необычным воспалением на лице после того, как удалил прыщ с помощью грязного лезвия для работы по дереву. Причиной оказался бластомикоз.

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