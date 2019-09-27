Оксана Акиньшина показала фанатам порноспектакль

Видео: instagram.com/akinshok2013

Российская актриса Оксана Акиньшина поделилась с подписчиками в Instagram видеозаписью представления с эротическими элементами. В комментариях к посту артистка отметила, что постановка проходила в Мадриде.

«Немного оперы!! Гендель-Шмендель!! Не робеем», — подписала артистка видео.

В комментариях к посту отметился актер Гоша Куценко. «Твоя роль!» — написал он, на что Акиньшина ответила фразой «пошел в ж».

32-летняя Оксана Акиньшина сыграла в таких фильмах, как «Сестры» «Стиляги», «Игры мотыльков», «Превосходство Борна», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Лиля навсегда». Помимо этого, она исполнила одну из главных ролей в ленте актера и режиссера Данилы Козловского, посвященной аварии на Чернобыльской АЭС. Картина выходит в прокат в октябре 2020 года.

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