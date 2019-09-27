От главы МИД Грузии потребовали объяснений за встречу с Лавровым

Депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в парламент для дачи разъяснений по поводу его встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сказал лидер фракции Роман Гоцирадзе в эфире телеканала Imedi.

Политик сообщил, что члены фракции вызывают Залкалиани на комитетские слушания. Встречу с Лавровым Гоцирадзе назвал действием, «совершенным за спиной народа». По его словам, до ее проведения министру необходимо было провести предварительные консультации со всеми политическими силами Грузии, парламентом и обществом.

Залкалиани не исключил, что придет в грузинский парламент в октябре, где депутаты заслушают его обращение в формате «часа министра». Он заявил, что никогда не испытывал проблем в общении с парламентариями.

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Встреча министров прошла в Нью-Йорке 26 сентября в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке представителей Швейцарии. Переговоры глав ведомств состоялись впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии официальный Тбилиси прервал дипотношения с Москвой. С 2012 года действует формат регулярных встреч спецпредставителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе с замглавы МИД РФ.

Отношения между Россией и Грузией вновь обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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