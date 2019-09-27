Стали известны причины вооруженного нападения порнозвезды-карлицы на любовника

Причиной вооруженного нападения порноактрисы Шерил Мерфи (Cheryl Murphy), известной под псевдонимом Бриджет Пауэрс (Bridget Powers), на любовника стала ревность. Об этом сообщает The Sun.

По словам Мерфи, она пришла в дом своего бойфренда, и застала в его постели неизвестную женщину. Закричав на них, она схватила нож и ударила мужчину в ногу.

Свидетельница заявила, что проснулась от стука в дверь спальни. После этого Мерфи ворвалась в комнату и заорала: «Я знала, что ты меня не любишь». Любовник проснулся лишь когда порноактриса нанесла ему удар, однако не понял, что произошло, так как находился в полусне. Позднее женщина схватила любовницу бойфренда и выбросила ее из дома.

Полицейские, прибывшие на место преступления, обнаружили на полу кухни нож для масла, полностью испачканный кровью. Представителей правоохранительных органов вызвал сосед, услышавший крики.

Ранее стало известно, что 38-летнюю Мерфи арестовали в Лас-Вегасе за применение насилия к бойфренду во время ожесточенной ссоры. Тот был доставлен в больницу с неопасными для жизни травмами.

Мерфи прославилась после многочисленных ролей в фильмах для взрослых. За 18 лет в индустрии она снялась в нескольких десятках картин.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!