Данные тысяч порноактрис собрали в одном месте и сожгли

Видео: Bangbros / YouTube

Американская порнокомпания Bang Bros объявила, что выкупила сайт PornWikiLeaks.com, на котором публиковались данные порноактрис. Как сообщает Motherboard, в студии пояснили, что таким образом намерены закрыть ресурс и удалить все его содержимое. Диски с данными женщин сожгли.

Сайт был создан для того, чтобы собирать данные порноактрис. Bang Bros решила уничтожить всю имеющуюся у владельцев ресурса информацию. По словам компании, они заполучили все жесткие диски с личной информацией порноактрис.

Также порностудия опубликовала видео, на котором сжигает массивы данных — объятую огнем гору жестких дисков. На сайте были указаны около 15 тысяч порноактрис. Среди доступной информации — настоящие имена, телефоны, адреса и даже имена членов семей.

В настоящее время при попытке перейти на сайт появляется заявление BangBros. Однако пользователи в комментариях к видео выразили сомнение в том, что у создателей PornWikiLeaks не было резервных копий данных, которые могут быть опубликованы снова, но уже на другом ресурсе.

Ранее сайт Pornhub снял порновидео на одном из самых грязных пляжей планеты, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Кампанию они назвали The Dirtiest Porn Ever («Самое грязное порно в мире»).

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