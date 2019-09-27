Россия направила в Сирию корабль с вооружением

Министерство обороны России направило в Сирию дополнительную военную технику. Об этом сообщает Al-Masdar News, публикуя соответствующие кадры.

По данным издания, российский грузовой корабль «Пижма» прошел транзитом через пролив Босфор, который связывает Средиземное и Черное моря. Тип груза неизвестен. Сообщается, что сирийская армия готовится к наступлению в районе Латакии и равнины Аль-Гааб.

Целью операции является обеспечение безопасности вдоль оси Идлиб — Латакия. Кроме того, сирийская армия намерена поставить свои силы в положение, чтобы нанести удар по ключевому городу Джиср-эш-Шугур недалеко от турецкой границы.

25 сентября сирийский полковник Мохамед Гуни высоко оценил советские танки. По его словам, самым надежным является Т-55, хотя Т-72 обладает преимуществами в виде точности и удобства.

Город Идлиб является административным центром одноименной провинции, где расположена одна из четырех зон деэскалации в Сирии. Большая ее часть контролируется боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», которую США считают частью «Аль-Каиды». «Джабхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» запрещены в России.

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