В ЛНР при взрыве гранаты пострадали пять детей

Под Луганском пятеро детей пострадали в результате взрыва ручной гранаты. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, передает «Луганский информационный центр».

По его словам, 28 сентября дети в возрасте от семи до 13 лет нашли тайник с боеприпасами неподалеку от жилых домов в селе Красная Заря Перевальского района. Они начали играть гранатой, которая в итоге взорвалась.

Все подростки получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Схрон с оружием, по утверждению военного, был сделан солдатами ВСУ, которые занимали там позицию во время боев 2014 года.

В марте сенатор от Кировской области и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев попросил вернуть в школы начальную военную подготовку. «Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Ну разве это нормальное явление?» — аргументировал он.

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