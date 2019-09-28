Жаловавшийся на проблемы с головой ветеран MMA ушел в кулачные бои

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Вандерлей Силва подписал контракт с Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), в котором бои проводятся без перчаток. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Соперник 43-летнего Силвы пока не определен.

Следующий турнир BKFC запланирован на 19 октября. Ожидается, что во время турнира будет сделано заявление о поединке с участием бразильца.

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В феврале текущего года Силва поделился с журналистами проблемами со здоровьем, которые вызваны травмами в выступлениях в MMA долгие годы. Боец признался, что испытывает проблемы с головой. В частности, он пожаловался на частые перепады настроения, забывчивость, проблемы со сном, и добавил, что собирается завещать свой мозг науке.

Силва известен по выступлениям в Bellator, Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и японском Pride. Именно благодаря боям в Японии бразилец приобрел широкую популярность. Он является рекордсменом промоушена по количеству побед (22) и продолжительности серии без поражений (20). Он становился чемпионом Pride в средней весовой категории.

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