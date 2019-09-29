Россиянка устроила фотосессию в Тверском ОВД в полицейской форме

Сестра сотрудницы МВД Алены Топилиной устроила фотосессию в Тверском ОВД. Об этом сообщает издание Baza.

На кадрах запечатлена девушка, одетая в форму сотрудницы полиции. Известно, что она не работает в правоохранительных органах.

Руководство ОВД начало проверку по факту произошедшего.

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что в отделе МВД по району Щукино проходят проверки после жалоб сотрудниц полиции о приставаниях со стороны одного из руководителей. Две женщины подали заявление в межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии. В качестве доказательств одна из них предоставила переписку с подполковником.

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