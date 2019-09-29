Участвовавшего в благотворительности транссексуала выгнали после отказа умыться

Марта Катастрофа / ВКонтакте

Стилиста-транссексуала Марту Катастрофу из Екатеринбурга выгнали за ее внешний вид из госпиталя для ветеранов войн, где она делала стрижки постояльцам. Об этом она рассказала на свой странице «ВКонтакте».

Марта пришла в медучреждение в рамках благотворительной акции и делала прически пенсионерам ко Дню пожилого человека. По решению руководства клиники происходящее транслировалось в соцсети. По ее словам, вскоре после начала трансляции главврачу начали «разрывать» телефон.

«Меня выгнали из госпиталя, представляете? Я в шоке. Меня попросили умыться и переодеться. Я их послала», — сказала стилист.

На видео, опубликованном в паблике «Лампа» во «ВКонтакте», показана работа Марты Катастрофы с ветеранами. Пожилые люди радовались ее помощи и не замечали в ее внешности ничего необычного.

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