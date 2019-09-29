Украина пожаловалась на переход Запада на сторону России

Запад отказался от поддержки Украины и «перешел на сторону» России, заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица в эфире интернет-канала UkrLife. Видеозапись опубликована в YouTube.

По словам эксперта, на международной арене произошло изменение баланса сил. Он пояснил, что Запад ослабел, а Россия, напротив, усилила свое влияние. «Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», — заявил Перепелица.

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В качестве примера эксперт привел французского лидера Эммануэля Макрона, который выразил желание дружить с Россией. Перепелица добавил, что украинским властям в этих условиях остается лишь усиливать свою армию и переходить к «активной обороне».

В августе Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке. Соответствующий пост появился в его аккаунте в Facebook. Глава Франции отметил, что необходимо «разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что шанс на налаживание отношений России и Евросоюза есть — для этого европейцам нужно сделать первый шаг. Напряжение, которое существует сейчас, поддерживает, по мнению дипломата, «небольшая, но крайне агрессивная группа русофобов внутри ЕС». По словам Лаврова, действиями этой группы, по сути, руководят из Вашингтона: отсюда проистекает антироссийская пропаганда, демонизация России и санкции, от которых страдает в том числе и европейский бизнес.

В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла о незаконности подобных мер.

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