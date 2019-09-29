Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
В Европе раскрыли истинную цель санкций
Назван лучший смартфон года
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Режиссера первого «Форсажа» обвинили в изнасиловании
Сын Шварценеггера отметил день рождения в форме российского полицейского
Трамп рассказал о «величайшем мошенничестве» в истории США
Сирия пожаловалась на «обнаглевшие» США и Турцию
У берегов Йемена исчез паром с 55 людьми на борту
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
Новости партнеров

Украина пожаловалась на переход Запада на сторону России

Перейти в «Мою Ленту»

Запад отказался от поддержки Украины и «перешел на сторону» России, заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица в эфире интернет-канала UkrLife. Видеозапись опубликована в YouTube.

По словам эксперта, на международной арене произошло изменение баланса сил. Он пояснил, что Запад ослабел, а Россия, напротив, усилила свое влияние. «Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», — заявил Перепелица.

В качестве примера эксперт привел французского лидера Эммануэля Макрона, который выразил желание дружить с Россией. Перепелица добавил, что украинским властям в этих условиях остается лишь усиливать свою армию и переходить к «активной обороне».

В августе Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке. Соответствующий пост появился в его аккаунте в Facebook. Глава Франции отметил, что необходимо «разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что шанс на налаживание отношений России и Евросоюза есть — для этого европейцам нужно сделать первый шаг. Напряжение, которое существует сейчас, поддерживает, по мнению дипломата, «небольшая, но крайне агрессивная группа русофобов внутри ЕС». По словам Лаврова, действиями этой группы, по сути, руководят из Вашингтона: отсюда проистекает антироссийская пропаганда, демонизация России и санкции, от которых страдает в том числе и европейский бизнес.

В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла о незаконности подобных мер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Макрон увидел улучшения в отношениях России и Украины
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Лавров рассказал о будущем отношений России и Запада
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0125 сентября

«Мне комфортнее в русской тусовке»

В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
22:1428 сентября

Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

22:0728 сентября

В ЛНР при взрыве гранаты пострадали пять детей

19:4228 сентября

Медведчук указал на ошибку Волкера

Бывший СССР00:0121 сентября

«Сбросить колониальное иго»

Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
18:3728 сентября

В Атлантике пропало судно с украинцами

18:1528 сентября

Президент Грузии выбрала путь отношений с Россией

13:5628 сентября

Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ

Бывший СССР00:0117 сентября

«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»

Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
12:4528 сентября

В ЛНР отреагировали на отставку Волкера

11:3928 сентября

Порошенко встревожила отставка Волкера

01:3728 сентября

Украинский министр пожаловался на работу в Раде

Россия
Названы последствия извинений по требованию Кадырова
«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»
Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
РПЦ дала совет рукоблудам
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Путин поедет в Париж
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Фельдшер выложила в Instagram снимки раненых россиян и извинилась
Все материалы
Мир
Трамп рассказал о «величайшем мошенничестве» в истории США
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Сирия пожаловалась на «обнаглевшие» США и Турцию
«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!»
Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Что он говорил о Путине, Ельцине и женщинах
У берегов Йемена исчез паром с 55 людьми на борту
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти»
Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
США потребовали экстрадиции задержанного в Испании россиянина
Все материалы
Бывший СССР
Украина пожаловалась на переход Запада на сторону России
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
В ЛНР при взрыве гранаты пострадали пять детей
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Медведчук указал на ошибку Волкера
Все материалы
Экономика
В РПЦ раскритиковали идею четырехдневной рабочей недели
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Найден повод для начала торговой войны США и ЕС
По избитым лекалам
За недавним задержанием силовиков стоит коммерческий конфликт
«Газпром» задумал превратить газ в алмаз
Все материалы
Силовые структуры
На звезду «Счастливы вместе» с кокаином завели уголовное дело
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Осужденных за пытки российских полицейских отпустили по УДО
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Дагестанский подросток поссорился с отцом и убил его
Хосе Антонио Ледесма Шепотте«Это не наркотики, а лекарство от шамана»
Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
Глава УФСБ по Москве донес в прокуратуру на судей
Все материалы
Наука и техника
Назван лучший смартфон года
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Названа причина крушения Миг-29 в Словакии
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
МиГ-29 разбился в Словакии
Все материалы
Спорт
Смолов предложил заранее отдать золото чемпионата России «Зениту»
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Главный тренер «Ростова» пообещал реанимировать Мамаева
Из пушек по Манчестеру
Суперматч МЮ — «Арсенал», продолжение чемпионской гонки и другие интриги тура АПЛ
«Зенит» проиграл «Локомотиву» и потерял лидерство в РПЛ
«Клинки» для красных
На чем можно заработать в седьмом туре АПЛ
Британский бодибилдер провез в страну 17 албанских мигрантов и попал в тюрьму
Все материалы
Культура
Сын Шварценеггера отметил день рождения в форме российского полицейского
«Мужчины посещают жен по вечерам»
Как выглядят самые странные семейные отношения в мире
Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена
Марк ЗахаровОбыкновенное горе
Умер Марк Захаров — мэтр российского театра, режиссер «Того самого Мюнхгаузена»
Спектакль в «Ленкоме» начался с минуты молчания по Захарову
«Мы уничтожим всех, кто не понял нас»
Психоактивистка Старость о сектах, протесте и насилии в психиатрических клиниках
Звезда «Счастливы вместе» пообещала продолжение истории с кокаином
Все материалы
Интернет и СМИ
Полиция Британии получит доступ к перепискам в Facebook и WhatsApp
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Шепелев рассказал о трудностях родительской жизни
«Мы похороним старичков»
 
Продюсеры «Холостяка» высказались об участии Гуфа в шоу
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Deutsche Welle отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела России
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян показала фотографию в нижнем белье
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Модный бренд выпустил коллекцию одежды с блогером Максимом Тарасенко
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Эмили Ратаковски показала фото в откровенном купальнике
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Наоми Кэмпбелл пришла на модный показ без нижнего белья
Все материалы
Путешествия
Лавров допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Отец троих детей посветил игрушечным лазером в самолет и сел в тюрьму
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Пьяные россияне устроили дебош на вылетавшем из Москвы самолете и сорвали рейс
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Отец двоих детей поломал кости и впал в кому после празднования юбилея в отпуске
Все материалы
Из жизни
Массовый выброс дельфинов на пляж попал на видео
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Маме запретили назвать сына именем Джихад
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Маленькая акула бросилась на подростка и прогрызла ему пятку
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
92-летняя старушка хотела купить автомобиль и разбила его
Все материалы
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
Chevrolet Niva добавили «пустую» комплектацию
Водитель пытался припарковаться 15 раз и не смог
Показаны электрокары с клиренсом более полуметра
Все материалы
Дом
Опровергнут запрет курения на балконах
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
В МЧС открестились от борьбы с курением
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Цены на квартиры в Москве вернулись в прошлое
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
В Югре откроют первые центры по поддержке малого бизнеса
В российском городе переделали березовую рощу в парк
Все материалы