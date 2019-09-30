Генерал ФСБ победил в «затрагивающем честь судей» споре

Верховный суд перенес из Мосгорсуда в Московский областной суд апелляционное заседание по делу юриста Кантемира Карамзина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Этого добивался начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев, ранее в сентябре написавший в прокуратуру письмо о возможном содействии Карамзину столичных судей, благодаря которому юрист вскоре может быть освобожден.

Несмотря на позицию защиты, которая предлагала перенести заседание в апелляционную инстанцию в Санкт-Петербург, Верховный суд счел возможным перенос именно в Мособлсуд.

Как отмечало издание в материале от 28 сентября, основная часть слушания, на котором было оглашено письмо Дорофеева, проводилась в закрытом режиме, поскольку, по мнению судьи Верховного суда Олега Зателепина, в процессе «может быть затронута честь судей».

Материалы по теме Оправдан, но не отпущен Суд признал незаконность уголовного дела против Кантемира Карамзина

В послании начальника московского УФСБ говорится о наличии у спецслужбы информации о возможном содействии столичных судей и отдельных руководителей Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают Карамзина, арестованного по обвинению в покушении на мошенничество. «Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом судей и отдельными руководителями Московского городского суда», — писал Дорофеев. Свою позицию генерал мотивировал тем, что юрист, по данным ФСБ, успешно отсудил у писателя Олега Блоцкого 200 тысяч долларов по подложному договору о беспроцентном займе, изготовленном на основе настоящего, по которому Блоцкий вернул все деньги.

Карамзин и его защита отрицают обвинения; они полагают, что Дорофеев понимает, что в Мосгорсуде дело против юриста развалится. По их словам, дело по заявлению писателя Блоцкого используется для давления на юриста в бизнес-конфликте вокруг «Первого домостроительного комбината», с бывшим гендиректором которого связан один из клиентов Карамзина, канадский инвестор Марк Ричардс. Также издание напоминает о видеообращении юриста к президенту России Владимиру Путину, в котором он попросил защиты от незаконного преследования и обвинил генерала Дорофеева в своем аресте.

Кантемир Карамзин содержится под арестом с апреля текущего года в СИЗО Сергиева Посада. Находясь под стражей, мужчина потерял один глаз, также у него обострился сахарный диабет. В СМИ его дело называют возможным повторением дела аудитора Сергея Магнитского.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!