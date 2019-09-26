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Верховный суд рассмотрит подсудность апелляционного дела Карамзина

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Кантемир Карамзин

27 сентября 2019 года Верховный суд России на экстренном заседании должен рассмотреть передачу апелляции на постановление Черемушкинского районного суда столицы по делу Кантемира Карамзина из Мосгорсуда в Московский областной суд. Кантемир Карамзин и его защита считают, что планируемое изъятие апелляционного дела из ведения Мосгорсуда незаконно, нецелесообразно и обусловлено тем обстоятельством, что с большой вероятностью Мособлсуд может принять решение, удовлетворяющее только сторону обвинения. По мнению защиты Карамзина Мособлсуд может не принять к рассмотрению доводы защиты, ранее принятые во внимание Черемушкинским судом.

Защита Кантемира Карамзина выражает недоверие объективности и беспристрастности Балашихинского и Московского областного судов и удивлена факту неожиданного и неправомерного вмешательства в дело Генеральной прокуратуры. «Утром 24 сентября из Верховного суда позвонили и сказали, что по ходатайству заместителя генерального прокурора у них будет слушаться дело об изменении территориальной подсудности для апелляционного обжалования постановления Черемушкинского суда, — рассказывает адвокат Карамзина Марина Громова. — Стоит ли говорить, что подобное ходатайство имеет право заявить только сторона по делу, а Генеральная прокуратура стороной по делу не являлась и являться не может. Подождем, конечно, решения судьи Верховного суда, но к сожалению, уже то, с какой оперативностью и сомнительным правовым обоснованием было заведено и назначено к слушанию дело об изменении территориальной подсудности апелляционного обжалования, не внушает надежд на отклонение этого незаконного ходатайства».

Кантемир Карамзин передал из СИЗО заявление по поводу последних событий, которое было опубликовано на странице его друзей и сторонников в Facebook. «Генерал ФСБ Дорофеев понимает, что в Мосгорсуде дело развалится, что это не его карманный суд Московской области, который по щелчку творит любой беспредел. Он боится за свою шкуру. Если решение Черемушкинского суда устоит, ему придется отвечать перед законом и перед заказчиками уголовного дела Копелевым и Ворониным, — говорится в заявлении Карамзина. — Дорофеев воспользовался тем, что председатель Верховного суда Лебедев сейчас ослаблен и организовал схему по изъятию дела из Мосгорсуда. По версии Дорофеева Мосгорсуд не заслуживает доверия. Ради денег и своих порочных интересов Дорофеев готов опозорить судебную систему. Он пытается всеми способами забрать дело в подконтрольный ему Мособлсуд. Манипулирует для этого не только СК и прокуратурой, но даже Верховным судом. Прошу вмешательства президента, СМИ и общественности, чтобы остановить этот дикий беспредел!».

По словам адвоката Марины Громовой, в случае если Верховный суд не уверен в беспристрастности Московского городского суда, а также Первого апелляционного суда общей юрисдикции, защита будет настаивать на изменении подсудности на Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Защита убеждена, что если спецслужбе удастся изъять дело Карамзина из Мосгорсуда, это создаст прецедент, который в будущем позволит силовикам произвольно отменять любое решение любого суда через подконтрольных провинциальных судей.

Спустя полгода после ареста 11 сентября 2019 года Черемушкинский районный суд Москвы признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела против Кантемира Карамзина. Юриста должны выпустить на свободу и снять все обвинения. Однако на свободу Карамзин выйдет только при условии, если постановление суда останется в силе и будет подтверждено вышестоящей судебной инстанцией и доводы обвинения будут отвергнуты.

В апреле 2019 года Кантемир Карамзин был арестован сотрудниками ФСБ и с тех пор содержится в СИЗО-8 Сергиева Посада. Защита считает условия содержания Карамзина нечеловеческими и указывает на то, что следствие по делу намеренно затягивается, подозреваемого держат в одной камере с уголовниками, избивают, лишают медицинской помощи. Карамзин потерял зрение на один глаз, у него обострился сахарный диабет. СМИ называют историю ареста и преследования Карамзина «вторым делом Сергея Магнитского».

Виновниками своего уголовного преследования Кантемир Карамзин считает владельцев ДСК-1 и ФСК «Лидер» Владимира Копелева и Владимира Воронина, которые проиграли в арбитраже его иностранному клиенту Марку Ричардсу акции комбината на 15 миллиардов рублей. По мнению СМИ делу способствует генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев, которого называют покровителем заказчиков дела. Как утверждают СМИ, не справившись в арбитраже, его оппоненты заказали за 10 миллионов долларов уголовное дело и силовую посадку, чтобы отстранить юриста от активной деятельности и развалить дело.

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