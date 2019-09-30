«Посейдон» разведал российские базы в Сирии

Американский патрульный противолодочный самолет совершил полет вдоль побережья Сирии, где расположены российские военные базы. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщается в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает вылеты военной авиации.

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По его данным, Boeing P-8A Poseidon («Посейдон») Военно-морских сил США взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Его бортовой номер — 169329. Затем он направился в сторону сирийского порта Тартус.

«Интерфакс» указывает, что самолет дольше часа летал вдоль побережья. При этом полет проходил на высоте всего примерно 5,5 тысячи метров. «Посейдон» пролетал также всего в семи километрах от сирийской морской границы в районе Тартуса.

На побережье Сирии расположены российская авиабаза Хмеймим и база военно-морского флота в порту Тартус.

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