Американский самолет разведал обстановку у Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВМС США полетал у берегов Крыма. Об этом говорится в Twitter-аккаунте мониторингового ресурса PlaneRadar.

Сообщается, что судно Lockheed EP-3E Orion Aries II с региональным номером 156511 взлетело с авиабазы на Крите утром в субботу, 3 августа.

В конце июля над Крымом заметили еще два самолета. Уточнялось, что противолодочный самолет P-8A Poseidon взлетел с авиабазы в Сицилии в 11:05 по московскому времени и на протяжении нескольких часов курсировал у границ Крыма.

Также с греческого полигона в 12:10 по московскому времени поднялось воздушное судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. Согласно опубликованным данным, он, выполняя разведывательный полет у Черноморского побережья России, приблизился к береговой линии на 32 километра.

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