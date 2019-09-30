Дикое животное ворвалось в московский аэропорт

Лиса ворвалась в здание московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Инцидент произошел в пятницу, 27 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Хищник проник в терминал через центральный вход около четырех часов утра и начал метаться по залу. В поисках выхода он пробежал по багажной ленте и проехал через пункт досмотра вещей пассажиров. В результате лисе удалось выбежать на улицу.

По словам пресс-секретаря аэропорта Александра Власова, видеозаписи с камер наблюдения показали, что зверь провел в помещении всего несколько минут и не приближался к пассажирам.

В августе летучая мышь появилась в самолете американской авиакомпании Spirit Airlines, летевшем из города Шарлотт (штат Северная Каролина) в Ньюарк (штат Нью-Джерси). Животное обнаружили в салоне спустя полчаса после взлета. На снятом одним из пассажиров ролике видно, как испуганные стюардессы и пассажиры кричат и закрываются руками от мыши. Один из них даже скрылся от животного в туалете.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!