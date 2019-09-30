Повышению цен на молоко не нашли причин

Цены на молочную продукцию в России не должны подняться из-за введения цифровой маркировки. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя пресс-службы Минтпромторга.

«Мы не ожидаем никаких сбоев в рознице», — сказал собеседник издания. В ведомстве напомнили, что обязательная цифровая маркировка будет введена в 2020 году, а пока что проект находится в пилотной стадии.

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О возможном росте цен на 10-12 процентов на молочную продукцию из-за системы электронной ветсертификации «Меркурий» заявили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). В понедельник, 30 сентября, в Россельхознадзоре объявили, что эта информация не соответствует действительности. В ведомстве сказали, что поводом для подорожания молока может стать только «истерия» вокруг этой темы, в рамках которой производители могут завысить стоимость продукции, чтобы получить дополнительную прибыль.

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