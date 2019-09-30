Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен. Об этом пишет Spiegel. По данным издания, причиной отказа могло стать недоразумение.

Сообщается, что политик запрашивал официальное приглашение через посольство Германии в Париже. Однако в ответ Елисейский дворец сообщил, что места строго ограничены.

В то же время Spiegel пишет, что немецкий политик все равно намерен посетить церемонию по своему желанию и без официального приглашения. Кроме того, в церкви, где пройдет прощание, место для Шредера зарезервировано.

Церемония проходит 30 сентября в церкви Сен-Сюльпис в Париже. На нее прибыли в том числе французский лидер Эммануэль Макрон и немецкий Франк-Вальтер Штайнмайер, а также президент России Владимир Путин.

Жак Ширак скончался 26 сентября, ему было 86 лет. Он возглавлял Францию с 1995 по 2007 годы. Также политик дважды занимал пост премьер-министра республики и три раза избирался мэром Парижа.

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