Россиян заманили «выводом денежного пособия» и обманули

Россияне начали получать рассылку с объявлением о выводе денежного пособия. Сообщения приходят от имени Минтруда и являются мошенническими. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные ведомства.

Речь идет о сообщениях, в которых говорится, что граждане, работавшие в 1991–2019 годах могут получить денежное пособие в размере 115 тысяч рублей. Данные распространялись в соцсетях.

В Минтруде подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

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Ранее в понедельник, 30 сентября, РИА Новости со ссылкой на источник в банковской сфере сообщило, что мошенники используют базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковки для того, чтобы совершать звонки клиентам банков. В основном мошенники звонят клиентам банков, на которых зарегистрированы автомобиль или недвижимость.

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