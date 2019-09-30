Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 сентября.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что в правительстве рассматривают возможность увеличения пенсионного возраста еще на три года. В частности, об этом в комментарии «Свободной прессе» сообщил член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский. По его словам, разговоры об этом «ходят в коридорах власти», так как предыдущая реформа была принята гражданами спокойно, «без перекрытия федеральных трасс».

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Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил, что в правительстве создали рабочую группу для подготовки нового повышения пенсионного возраста. Источник РИА Новости в аппарате кабинета министров назвал эти данные бредом.

С начала 2019 года в России вступил в действие закон, повышающий пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Повышение будет происходить поэтапно, ежегодно возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на полгода.

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