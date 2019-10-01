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Видео «веселого пробуждения» вызвало у зрителей замешательство и страх

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Видео: @weekndatfernies / Twitter

Пользователей Twitter привел в недоумение ролик из TikTok, герой которого демонстрирует «веселое пробуждение» вверх ногами. Автор видео надел штаны на туловище, а на ноги натянул толстовку так, что сложилось впечатление, будто он ходит руками по земле.

Видео из TikTok запостила в Twitter пользовательница с ником in all ferness. «Мое чувство юмора так искажено TikTok, что я буквально накачала себе пресс, смеясь над этим», — написала она.

Некоторые из ее подписчиков признались, что не поняли, как герой ролика реализовал трюк, даже пересмотрев видео множество раз. «Мне пришлось посмотреть четыре раза, чтобы понять, что происходит», — написала Jess H. «Я продолжаю ничего не понимать», — парировал GrH9.

Многие отмечали, что не могут перестать смеяться, глядя ролик. Однако других он напугал, особенно его первые секунды, на которых человек переворачивается на кровати и становится на пол. «Первые четыре секунды ужасают», — поделилась TheCrimsonChin. «Мама, забери меня, я боюсь», — отреагировал на увиденное laci 70 34.

За несколько дней твит стал вирусным. Он заработал 185 лайков и собрал 41 тысячу ретвитов.

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