Путин ратифицировал конвенцию о статусе Каспийского моря

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ, подписанный Россией, Ираном, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменией в августе 2018 года, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря. В частности, уточняются условия прокладки трубопроводов по дну акватории. Цель конвенции — повышение уровня безопасности в этой зоне, развитие судоходства и рыболовства.

Согласно документу, размер территориальных вод каждой страны равен 15 морским милям. Основная площадь водной поверхности акватории моря остается в общем пользовании сторон. Государства региона обязуются учитывать экологические риски при размещении крупных инженерных объектов в этой зоне и ответственно относиться к экологическим ресурсам.

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