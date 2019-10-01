Тележка с едой «обезумела» и устроила переполох в аэропорту

@MailOnline / Twitter

Перевозившая контейнеры с едой тележка вышла из-под контроля в аэропорту Чикаго, штат Иллинойс. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter-аккаунте одного из пассажиров, Кевина Клауэра.

В ролике видно, как тележка начинает внезапно вращаться в разные стороны в хаотичном порядке, сбивает с ног одного из сотрудников аэропорта, разбрасывает еду и едва не врезается в рядом стоящий авиалайнер. На следующих кадрах сотрудница на красном буксире врезается в тележку и переворачивает ее, чтобы предотвратить столкновение с самолетом. «Сумасшедшее происшествие в аэропорту О'Хара. Сотрудница аэропорта спасла ситуацию», — подписал публикацию автор записи.

Его пост стал вирусным и набрал около восьми миллионов просмотров меньше чем за сутки. Комментаторы бросились шутить над происшествием и восхвалять женщину, перевернувшую тележку.

«Эта работница, которая, возможно, зарабатывает 12 долларов в час, рискнула своей жизнью, чтобы компании не пришлось платить миллиарды за починку самолета. Авиакомпаниям следует задуматься об этом, когда они будут обсуждать зарплату», — написал один мужчина. «Кто бы ни владел этим самолетом, они должны отправить эту женщину в отпуск», — советовал другой пользователь. «Тележка — это администрация Трампа! Ха-ха!» — пошутила третья подписчица.

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