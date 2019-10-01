«Мир» даст клиентам кэшбэк в 10 процентов

1 октября платежная система «Мир» запускает масштабную федеральную кампанию «Кэшбэк кэшбэков», в рамках которой держатели карт платежной системы по всей России смогут получить кэшбэк в размере 10 процентов. Об этом сообщает пресс-служба «Мир».

В сообщении отмечается, что предложение будет действовать только в специализированных магазинах, относящихся к одной из трех категорий: бытовая техника и электроника, косметика, товары для детей. Максимальный лимит начисления кэшбэка в месяц составит 1 тысячу рублей на карту, если у держателя несколько карт «Мир» — можно получить возврат 10 процентов потраченных средств на каждую. Кампания будет продолжаться 3 месяца до Нового года.

«Особенность нового предложения платежной системы "Мир" — в том, что "Кэшбэк кэшбэков" суммируется не только с бонусами от банков, скидками магазинов, но и другими действующими предложениями платежной системы "Мир", благодаря чему держатели национальных платежных карт смогут получить максимум выгоды», — отметил коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.

В платежной системе уточняют, что для того, чтобы принять участие в акции, оборот по карте клиента должен составлять не менее 10 тысяч рублей в месяц. С подробными условиями акции «Мир» предлагает ознакомиться на сайте cashback.privetmir.ru.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Ее участниками являются 308 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено уже 65,4 миллиона карт.

