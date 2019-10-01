В «Газете.Ru» сменился главный редактор

Новым главным редактором «Газеты.Ru» назначен журналист Сергей Рыбка. Предыдущий руководитель редакции Ольга Алексеева продолжит работать в Rambler Group, она займется новым проектом в сфере медиа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе холдинга.

Рыбка будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики «Газеты.Ru», развитие контента и его адаптацию для разных информационных каналов, в том числе для агрегаторов и социальных медиа. В свою очередь Алексеева займется «новыми стратегическими проектами в сфере медиа», сообщают в группе компаний.

Алексеева проработала в «Газете.Ru» 13 лет. Она возглавляла отдел бизнеса, а в июле 2016-го стала главным редактором. Как отмечают в Rambler Group, под управлением Алексеевой аудитория «Газеты.Ru» выросла более чем в 3 раза — с 15,7 миллиона посетителей в июне 2016 года до 50,6 миллиона в июне 2019 года (по данным Liveinternet). По итогам 2016, 2017 и 2018 годов «Газета.Ru», по данным «Медиалогии», становилась самым цитируемым среди изданий, входящих в Rambler Group.

«Под руководством Ольги Алексеевой "Газета.Ru" стабильно входила в число ведущих российских онлайн-медиа по аудиторным показателям — по данным Яндекс.Радар, она занимает второе место в своей категории», — отметил управляющий директора Rambler&Co Максим Тадевосян.

В дальнейшем перед «Газетой.Ru» будет поставлена задача усилиться «в новостной и аналитической составляющей», а также продвигать контент в альтернативных каналах, «которые становятся все более важными и с точки зрения узнаваемости бренда, и с точки зрения привлечения читателей», уточнил Тадевосян. Рыбку он называет одним из лучших кандидатов для решения этих задач.

«Газета.Ru» основана в 1999 году. По данным исследовательской компании «Медиалогия» на август 2019 года, издание занимает второе место в рейтинге интернет-проектов России в категории «Новости», а также входит в топ-5 самых цитируемых интернет-ресурсов страны. Согласно данным «Яндекс.Метрики», ежемесячная аудитория ресурса в сентябре 2019 года составила 30,7 миллиона пользователей.

«Газета.Ru» входит в Rambler Group наряду с «Лентой.ру», «Афишей», спортивным ресурсом «Чемпионат», Rambler.ru и другими СМИ. Медиахолдинг занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории — она превышает 56 миллионов человек.