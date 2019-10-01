Ведущий Первого канала прогнал украинца после оскорбления умершего Захарова

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Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин выгнал из студии украинского журналиста Андрея Метлева после его высказывания о режиссере Марке Захарове. Видеозапись опубликована на сайте канала.

Во время обсуждения ситуации на Украине Метлев отметил, что присоединение к Украинской ССР западных областей было агрессией со стороны Москвы. По мнению журналиста, форма «насильственного присоединения земли» вызвала сопротивление в виде радикального национализма.

На предложение Шейнина «исправить ошибку и отдать» эти регионы Метлев провел аналогии с режиссером. «Захаров, когда сжег партбилет, все помнят, это было позорно. Человек, который насосался от КПСС так, что аж разбух», — сказал он.

В ответ ведущий подчеркнул, что после этих слов гостю «стоит выходить в другую дверь, чтобы с ним не пересечься». «Серьезно говорю. Зная, что человека завтра похоронят, вы это говорите. Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда», — обратился к нему Шейнин.

После этого он подошел к Метлеву и начал лично выталкивать его из студии. Украинский журналист отметил, что не Шейнин приглашал его, чтобы выгонять, а также припомнил нападение на ведущего в Италии.

Инцидент произошел в марте 2018 года. Валерий Ананьев, принимавший участие в антитеррористической операции на востоке Украины, рассказал, что встретил Шейнина в итальянской Вероне и «чуть не убил это существо». Однако, по словам Шейнина, нападения не было — украинец лишь подошел и пригрозил убить его, если бы они были в другом месте.

Художественный руководитель «Ленкома», театральный и кинорежиссер Марк Захаров умер 28 сентября после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

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